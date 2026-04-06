|
В связи с праздником Благовещения владыка Шио совершит богослужение в Сионском патриаршем соборе
06.04.2026 12:16
В связи с праздником Благовещения местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) совершит богослужение в Сионском патриаршем соборе.
Как указано в информации, опубликованной Патриархией, после богослужения будет отслужена панихида в поминовение души Илии II.
«7 апреля этого года, в праздник Благовещения, в 10:00 местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) совершит богослужение в Сионском патриаршем соборе. После литургии будет отслужена панихида в поминовение души Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II», - отмечается в информации.