Супруга Садыгова: Иванишвили и Алиев уничтожили не одного человека — семью
06.04.2026 13:46
Супруга выдворенного в Азербайджан журналиста Севиндж Садыгова подтверждает, что Афган Садыгов находится в Баку, но его жизнь под угрозой.
В этом она винит основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Да, Афган Садыгов уже в Баку и пока что свободен!
Грузинский режим Иванишвили сознательно подверг жизнь Афгана опасности. Теперь его ждет не только тюремное заключение, но и смерть наряду с задержанием. Мы знаем правду, и я пишу об этом, чтобы все узнали.
Иванишвили и Алиев уничтожили не одного человека, а целую семью. Это беззаконие.
Интересно, какой зловещий план приготовило правительство для Афгана Садыгова, как его арестуют и что его ждет?», — пишет супруга журналиста.
Отметим, поздно ночью 4 апреля азербайджанский журналист был задержан у себя дома сотрудниками полиции.
Напомним, ранее он неоднократно подвергался административному задержанию за перекрытие дороги во время акций протеста в Тбилиси.
Афган Садыгов – главный редактор медиа-издания Azel.Tv, который живет в Грузии с 24 декабря 2023 года. В середине июля Садыгова из Тбилиси не пустили в Анкару. Тогда журналист пояснил, что ему было сказано, что он может вылететь только в Азербайджан. Также Садыгов сообщал, что там ему грозит арест.
Журналист был помилован в мае 2023 года, но, продолжая сталкиваться с угрозами и преследованиями со стороны властей, покинул Азербайджан. В июле этого года власти Грузии запретили ему выезд в Турцию и сообщили, что он может выехать только в Азербайджан, где в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по обвинениям в угрозах и вымогательстве. Его семья настаивает, что обвинения против него сфабрикованы правительством Азербайджана в отместку за его критическую журналистику.
4 августа 2024 года азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Садыгова Тбилисский городской суд приговорил к экстрадиционному тюремному заключению. Апелляционный суд не рассмотрел прошение об отмене экстрадиционного тюремного заключения азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Садыгова.
В ноябре прошлого года Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции журналиста Афгана Садыгова в Азербайджан. Генеральная прокуратура Грузии требовала выдать его Баку, с чем категорически не соглашались сам задержанный и его адвокат.
2 февраля 2025 года журналист объявил сухую голодовку — он не принимал воду.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 января 2025 года вынес временное решение, запрещающее экстрадицию азербайджанского журналиста Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан. Мера должна была действовать в течение 7-ми дней.
15 января 2025 года судья Тбилисского апелляционного суда Давид Ахалбедашвили отклонил апелляцию Афгана Садыгова на отказ в предоставлении ему статуса беженца или гуманитарного статуса в Грузии.
16 апреля 2025 года журналист Афган Садыгов после 9-ти месяцев заключения в грузинской тюрьме был освобожден под залог.
Источник:
