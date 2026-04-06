В Кутаиси убрали упоминание о России с мемориала погибшим в августе 2008 года


06.04.2026   19:40


В Кутаиси мемориал погибшим в августовской войне 2008 года между Россией и Грузией обновили так, что в надписи на нём не было упоминания о России как об оккупанте.

Кроме того, в качестве даты начала войны на мемориале указали не 7 августа, когда началась российско-грузинская война, а 8 августа.

После того как в соцсетях распространились фото и видео мемориала, это вызвало волну возмущения среди граждан.

После общественного протеста надпись с мемориала сняли.


﻿
