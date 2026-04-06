В Кутаиси убрали упоминание о России с мемориала погибшим в августе 2008 года

06.04.2026 19:40





В Кутаиси мемориал погибшим в августовской войне 2008 года между Россией и Грузией обновили так, что в надписи на нём не было упоминания о России как об оккупанте.



Кроме того, в качестве даты начала войны на мемориале указали не 7 августа, когда началась российско-грузинская война, а 8 августа.



После того как в соцсетях распространились фото и видео мемориала, это вызвало волну возмущения среди граждан.



После общественного протеста надпись с мемориала сняли.





