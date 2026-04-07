Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ани Надареишвили о деле Бачо Ахалая: Нет никаких доказательств, в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей


07.04.2026   11:42


В деле нет никаких доказательств, нет ни потерпевших, ни свидетелей, —- заявила супруга бывшего министра обороны Бачо Ахалая Ани Надареишвили.

Как она пояснила, в суде, где процесс по делу 4 октября в отношении Бачо Ахалая проходит в закрытом режиме, показания должен дать «эксперт по ограждению резиденции».

На сегодняшнем заседании исследуются доказательства стороны обвинения.

«Очень хочу, чтобы на этот процесс смогли прийти все и увидеть, что скажет эксперт против Бачо, и вообще с чем мы имеем дело. Этот суд от начала до конца — -«фейк», это здание, где оформляют политические решения, и оно не имеет ничего общего с правосудием. В деле нет никаких доказательств, нет ни потерпевших, ни свидетелей. Именно для того, чтобы общество этого не увидело, заседание проводится в закрытом режиме», - заявила Надареишвили.

Напомним, что по делу 4 октября Бачо Ахалая предъявлено обвинение по статье 225-й, часть 1-я Уголовного кодекса Грузии - организация и руководство групповым насилием, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна