Ани Надареишвили о деле Бачо Ахалая: Нет никаких доказательств, в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей

07.04.2026 11:42





В деле нет никаких доказательств, нет ни потерпевших, ни свидетелей, —- заявила супруга бывшего министра обороны Бачо Ахалая Ани Надареишвили.



Как она пояснила, в суде, где процесс по делу 4 октября в отношении Бачо Ахалая проходит в закрытом режиме, показания должен дать «эксперт по ограждению резиденции».



На сегодняшнем заседании исследуются доказательства стороны обвинения.



«Очень хочу, чтобы на этот процесс смогли прийти все и увидеть, что скажет эксперт против Бачо, и вообще с чем мы имеем дело. Этот суд от начала до конца — -«фейк», это здание, где оформляют политические решения, и оно не имеет ничего общего с правосудием. В деле нет никаких доказательств, нет ни потерпевших, ни свидетелей. Именно для того, чтобы общество этого не увидело, заседание проводится в закрытом режиме», - заявила Надареишвили.



Напомним, что по делу 4 октября Бачо Ахалая предъявлено обвинение по статье 225-й, часть 1-я Уголовного кодекса Грузии - организация и руководство групповым насилием, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





