Православные Грузии празднуют Благовещение

07.04.2026 11:47





Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) с 10 утра совершает божественную литургию в храме Сиони.



7 апреля вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, который возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего.



Согласно писанию, событие произошло через четыре месяца после помолвки Девы Марии с Иосифом. Мария ранее объявила о своем желании остаться девой и посвятить себя Богу, поэтому Иосифу было поручено заботиться и оберегать ее девство.





В день Благовещения архангел Гавриил, явившийся Марии, приветствовал ее словами: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!». Мария смутилась от слов архангела и спросила, как может родиться сын у той, которая не знала мужа. На что получила ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Услышав это, Мария и ее муж, праведный Иосиф, подчинились воле Божьей.



Праздник Благовещения Богородицы, по одной из версий, был установлен святителем епископом Иерусалимским Кириллом I в середине IV века. Однако другая версия гласит, что праздник был известен еще в III веке.



Праздник Благовещения всегда отмечается 7 апреля. В этот день ослабляется строгий Великий пост, а значит, христиане могут принимать в пищу рыбу. Во все время поста подобное послабление делается только дважды: на Благовещение и на праздник Входа Господня в Иерусалим.



Также в связи с праздником Благовещения после совершения литургии будет отслужена панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II.





