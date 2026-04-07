Тбилиси готовится к пасхальным выходным

07.04.2026 12:46





Бесплатные автобусы будут ездить на тбилисские кладбища, а метрополитен продлит часы работы. Данные решения приняты в связи с Пасхой, которую празднуют 12 апреля. На следующий день, в понедельник, в Грузии навещают могилы родных.



▪️ Метрополитен будет работать до 4 утра 12-го апреля.



▪️ 12 и 13 апреля будут назначены дополнительные рейсы автобусов, проезд будет бесплатным. Они будут ездить с 08:00 до 20:00 в направлении кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Варкетили, Кукия, Новая Кукия, Махата, Сабуртало, Грмагеле и Вели. Сесть на них можно будет у станций метро Марджанишвили, Сараджишвили, Делиси, Варкетили, Дидубе, Вокзальная площадь, а также на улицах Виссариона Чичинадзе №25 и пересечения улиц Шуамта и Абашвили в Варкетили.





