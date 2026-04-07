Батумский стадион может сменить имя

07.04.2026 17:13





Для футбольного стадиона Ajarabet arena объявлен электронный аукцион на повторный выбор названия, а также на предоставление прав, связанных с рекламой и другими видами использования.



Стартовая годовая стоимость аукциона составляет 1 750 000 лари, а победитель получит объект во временное пользование сроком на 5 лет с момента подписания договора.



Шаг аукциона установлен в размере 43 800 лари.



Эту сумму определило Национальное бюро судебной экспертизы имени Самхараули.



Победитель аукциона получит право присвоить батумскому футбольному стадиону новое название. Соответственно, именно по итогам аукциона будет определено и новое официальное имя стадиона.



Согласно условиям, новое название, выбранное победителем, должно соответствовать мировой аналогичной практике и обязательно включать слово «Аrena». Окончательный вариант также должен быть представлен на утверждение ООО «Компания по управлению проектами Аджарии».



Эта компания передаст победителю аукциона на срок действия договора право пользования одним бизнес-боксом на батумском футбольном стадионе и пятью парковочными местами. Кроме того, победителю разрешат размещать внутри стадиона рекламные баннеры и/или баннеры с новым названием стадиона — не более трёх.



На билетах на мероприятия, которые будут проходить на батумском стадионе — включая спортивные, культурные и другие, — в качестве места проведения будет указываться уже новое название арены.



До сих пор стадион официально назывался «Ajarabet arena» — это название было передано компании, выбранной по итогам электронного аукциона, 23 июля 2021 года.



Срок действия нынешнего договора истекает в конце июля 2026 года.



Именно поэтому и был объявлен новый электронный аукцион, который завершится 16 апреля 2026 года в 15:00.



С учётом итогов аукциона договор с победителем вступит в силу не раньше 23 июля 2026 года и будет действовать 5 лет.



«Компания по управлению проектами Аджарии» — это государственное ООО, 100% доли которого принадлежит Автономной Республике Аджария.





