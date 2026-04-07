У I корпуса Тбилисского государственного университета проходит протестная акция


07.04.2026   18:09


«За образование!» – под таким лозунгом у здания 1-го корпуса ТГУ проходит акция протеста.

Участники акции протестуют против запланированных реформ в сфере образования.

Профессора, преподаватели и эксперты в области образования заявили, что запланированные изменения должны быть приостановлены.

Как заявил агентству «Интерпрессньюс» член «Площади Свободы» Симон Джанашия, образовательная реформа – наилучший пример некомпетентности и безответственности властей.

По его словам, протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока власти не изменят своё решение.

«Каждый вторник мы собираемся здесь и обсуждаем проблемы, которые возникают каждую неделю. Мы протестуем против безответственной и непродуманной образовательной реформы. Так называемая реформа не только должна быть приостановлена, но и многие программы должны быть возвращены в университеты, у которых их отобрали, например, в Государственный университет Илии, у которого было отнято большинству мест. То, как власти обращаются с молодёжью и обществом в целом, является наилучшим примером некомпетентности, равнодушия и безответственности. Например, была опубликована информация о вступительных экзаменах, как молодые люди должны поступать в вузы, и там не указано, что некоторые программы трёхлетние, а некоторые четырёхлетние. Человек не может понять, на какую программу он может поступить. Может зарегистрироваться на трёхлетнюю программу, а оказаться на четырёхлетней, или наоборот. Это лишь один пример того, насколько всё плохо спланировано и как безответственно ведут себя в сфере образования. Это влияет не только на молодёжь, но и на преподавателей, родителей, работодателей и огромную часть общества. Всё, что они делают, направлено на сокращение - уменьшают количество мест, количество программ в университетах, продолжительность обучения. Они ничего не развивают, наоборот, ограничивают то, что уже было развито», — заявил Симон Джанашия.


Информационно-аналитический портал Грузия Online
