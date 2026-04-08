Владыка Шио вместе с другими священнослужителями совершит чин елеосвящения

08.04.2026 12:24





Сегодня, в Великую среду, местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский митрополит Шио (Муджири) вместе с другими священнослужителями совершит в патриаршем соборе Святой Троицы чин елеосвящения. Информацию об этом распространяет служба по связям с общественностью Патриархии.



По их же данным, 9 апреля, в Великий четверг, в 10:00 Его Высокопреосвященство совершит в патриаршем соборе Святой Троицы литургию святителя Василия Великого, а в 18:00 будут прочитаны 12 Страстных Евангелий.



«10 апреля, в Великую пятницу, в 09:00 в патриаршем соборе Святой Троицы местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Шио совершит Великий часослов, в 14:00 - вечерню и чин выноса Плащаницы.



11 апреля, в Великую субботу, в 23:00 Его Высокопреосвященство совершит пасхальную литургию в тбилисском патриаршем соборе Сиони», - говорится в информации, распространенной патриархией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





