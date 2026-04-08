У мемориала 9 апреля пройдет акция под девизом «Борьба за свободу продолжается».

08.04.2026 14:44





Согласно информации организаторов, собрание начнется сегодня в 20:00. В рамках акции запланированы показы архивных и документальных материалов, ночевка у мемориала, панихида и гражданские шествия к памятнику.



Организаторы подчеркивают историческую значимость даты: «9 апреля 1989 года — день, который определил моральный стержень нашей страны: достоинство и свободу. День общей боли и победы. Победы, которая казалась невозможной на фоне советского режима, но единство и стойкость народа сделали её реальностью. Символично, что именно 9 апреля 1991 года была восстановлена независимость Грузии, что придало этой дате двойное значение: день распятия и день воскресения».



В сообщении отмечается, что борьба за свободу продолжается: «Русский режим разогонял и убивал грузинский народ тогда, и сегодня он продолжает нас насиловать и отравлять. 9 апреля мы отдадим дань уважения героям, погибшим за независимость страны. Мы вновь подтверждаем наш выбор — движение к свободе и справедливости, которое приведет к победе. Никому не позволим изменить или стереть нашу историю. Независимость завоевана ценой крови, и мы не уступим её сегодня»





