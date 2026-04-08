Сборная Грузии по водному поло обыграла Бразилию в отборочном раунде чемпионата мира

08.04.2026 18:37





Сборная Грузии по водному поло провела второй матч во втором дивизионе квалификации Кубка мира 2026 года против сборной Бразилии и одержала победу в серии пенальти — 17:15.



Основное время завершилось вничью — 12:12, после чего была назначена серия пенальти, в которой грузинские ватерполисты оказались точнее и одержали свою первую победу на турнире.



После двух туров у сборной Грузии одна победа и одно поражение. Третий матч грузинская команда проведёт 9 апреля против сборной Словении.



По итогам группового этапа 16 из 24 команд выйдут в плей-офф, а две лучшие сборные получат путёвки в финальную стадию Кубка мира 2026 года, которая пройдёт 22–26 июля в Австралии.



Состав сборной Грузии:

Ираклий Размадзе, Георгий Гветадзе, Саба Ткешелашвили, Вато Дадвани, Ника Шушиашвили, Андрия Битадзе, Душан Васич, Хвича Джахая, Бесарион Ахвледиани, Георгий Месхи, Велко Танкович, Лука Чиковани, Стефан Пьешиваци, Андрия Влахович.



Главный тренер: Реваз Чомахидзе.



Матчи второго дивизиона Кубка мира проходят с 7 по 13 апреля на Мальте.







