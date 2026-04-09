Учёные из Туркменистана прибудут в Тбилиси для изучения восточных рукописей


09.04.2026   12:54


С 6 апреля 2026 года группа исследователей из Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули (Академия наук Туркменистана) начнёт месячную научную работу в Грузинском национальном центре рукописей имени Корнели Кекелидзе.

В течение месяца специалисты займутся изучением редких восточных рукописей, связанных с историко‑культурным наследием туркменского народа. В архиве центра хранятся уникальные документы — их исследование может пролить свет на ранее неизвестные эпизоды истории литературы и науки Востока.
Сотрудничество учёных двух стран основано на Меморандуме о взаимопонимании, ранее подписанном между научными учреждениями.

В рамках проекта исследователи не только проанализируют древние манускрипты, но и обменяются опытом в ключевых областях:
- реставрации ценных документов;
- их цифровизации;
- каталогизации рукописей.

Эксперты подчёркивают: такой обмен знаниями и совместное изучение литературных памятников помогают глубже понять общие культурные традиции народов региона. Работа с богатым архивом грузинского центра открывает перспективы для новых научных открытий и укрепления академических связей между Туркменистаном и Грузией.


