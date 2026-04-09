В Грузии разразился кандал вокруг «Витязя в тигровой шкуре» в постановке Роберта Стуруа

09.04.2026 13:03





После премьеры первой части спектакля Роберта Стуруа «Витязь в тигровой шкуре» в Национальном театре имени Руставели разгорелся сразу двойной скандал. Сначала постановка вызвала резкую реакцию части публики и бурные споры в соцсетях, а затем в центре внимания оказалась и закупка светового оборудования почти на 820 400 лари. Премьера прошла 5 апреля, а критики постановки заявляли, что спектакль искажает или обесценивает один из ключевых текстов грузинской культуры.



Сам Роберт Стуруа на фоне споров сказал о своей работе как не о буквальной сценической версии поэмы, а о её театральном переосмыслении. По его словам, это скорее «поэтический перевод» великого произведения на язык театра. При этом он признавал, что результат рождается не как полностью заранее просчитанная схема, а как живой творческий процесс.



На этом фоне исследователь коррупции Бесик Донадзе обвинил Министерство культуры во лжи. Поводом стало заявление ведомства о том, что световое оборудование покупалось не под один спектакль, а для постоянных нужд театра. Однако Донадзе опубликовал распоряжение, подписанное Ираклием Кобахидзе, где прямо говорится о согласовании упрощённой закупки 28 подвижных профильных светильников/прожекторов, необходимых для проведения премьеры спектакля «Витязь в тигровой шкуре». Именно поэтому он публично задался вопросом: если в документах указана конкретная премьера, как можно утверждать, что закупка не была связана с этим спектаклем. Позицию Минкульта о «постоянных нуждах театра» грузинские медиа действительно цитировали именно в таком виде.



Суть скандала теперь в том, что вокруг одной и той же закупки звучат две разные версии. С одной стороны, в официальной документации фигурирует формулировка о премьере «Витязя в тигровой шкуре». С другой — Министерство культуры настаивает, что оборудование предназначено для долгосрочного использования театром и обвиняет критиков в дезинформации и попытке дискредитировать театр Руставели.



При этом министр культуры Тинатин Рухадзе после премьеры публично высоко оценила постановку Стуруа и назвала её результатом его многолетнего труда. Она отдельно поблагодарила режиссёра за масштабное переосмысление поэмы Шота Руставели в современном контексте и дала понять, что рассчитывает и на сценическое продолжение следующих частей. То есть на официальном уровне власти не только защищают сам спектакль, но и явно демонстрируют ему политическую и институциональную поддержку.





