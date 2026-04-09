Владыка Шио: Наши сестры и братья, погибшие 9 апреля, внесли огромный вклад в обретение Грузией независимости

09.04.2026 16:48





Мы должны понимать, что такое подлинная свобода, которая станет залогом спасения нашей страны - если мы хотим сохранить и развивать нашу свободу, прежде всего мы должны духовно трудиться, - заявил на проспекте Руставели у мемориала 9 апреля местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).



По его словам, необходимо покаяться, исправиться и задуматься, «каковы грехи нашего народа, которые мы должны исправить, чтобы нам была дарована милость Божия и мы смогли достичь единства и укрепления страны».



По словам митрополита Шио, крайне важно, чтобы граждане обладали личной свободой как внутренним качеством.



«Наши сёстры и братья, погибшие 9 апреля, внесли огромный вклад в дело обретения независимости Грузии, однако обретение независимости требует её сохранения и развития. Для этого недостаточно лишь внешних условий и наличия только политической независимости. Для этого также очень важно, чтобы наши граждане обладали личной свободой как внутренним качеством. Если у нас не будет этого качества, одной лишь внешней свободы недостаточно. Мы должны понимать, что такое подлинная свобода, которая станет залогом спасения нашей страны. Это не только возможность делать то, что хочешь, но и способность управлять собой, чтобы делать то, что является правильным и необходимым. Если у нас не будет такого понимания, такая внешняя свобода без божественного и нравственного закона может стать опасной и разрушительной как для души человека, так и для страны. Поэтому, мои дорогие братья и сёстры, если мы хотим сохранить и развивать нашу свободу, прежде всего мы должны духовно трудиться. Покаяться, исправиться, задуматься о том, каковы пороки и грехи нашего народа, которые мы должны исправить, чтобы нам была дарована милость Божия и мы смогли достичь единства и укрепления страны. Ещё раз вспомним наших братьев и сестёр, погибших 9 апреля. Да упокоит Бог их души. Да благословит, объединит и спасёт Бог Грузию. Аминь!» — заявил митрополит Шио.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





