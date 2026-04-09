Сборная Грузии по водному поло победила Словению в отборочном раунде чемпионата мира

09.04.2026 19:24





Сборная Грузии по водному поло провела последний матч группового этапа второго дивизиона квалификации Кубка мира 2026 года против сборной Словении, одержала победу со счётом 24:7 и вышла в 1/8 финала.



Грузинские ватерполисты с самого начала завладели преимуществом и выиграли все четыре четверти (6:1, 6:4, 6:1, 6:1). Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Хвича Джахая, забивший 6 мячей.



Состав сборной Грузии:

Ираклий Размадзе, Георгий Гветадзе, Саба Ткешелашвили (1), Вато Дадвани (5), Ника Шушиашвили (2), Андрия Битадзе (2), Душан Васич (2), Хвича Джахая (6), Бесарион Ахвледиани (4), Георгий Месхи, Йован Сарич, Лука Чиковани (1), Саба Мачавариани (1), Стефан Пьешивац.



После завершения группового этапа из 24 команд 16 продолжат борьбу в плей-офф, а две лучшие сборные получат путёвки в финальную стадию Кубка мира 2026 года, которая пройдёт с 22 по 26 июля в Австралии.



Соперник сборной Грузии в 1/8 финала станет известен после завершения группового этапа.





