Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов

09.04.2026 21:42





После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА официальный сайт организации включил Хвичу Кварацхелия в символическую сборную недели.



Лидер сборной Грузии, который забил гол в ворота Ливерпуля, в третий раз подряд был признан лучшим игроком матча и вошёл в символическую команду. Кроме того, Кварацхелия стал первым футболистом в истории Пари Сен-Жермен, которому удалось забить в четырёх подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.



В текущем сезоне Лиги чемпионов у Кварацхелия 8 голов и 4 результативные передачи — он занимает третье место в гонке бомбардиров.







