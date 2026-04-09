Хвича Кварацхелия вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов


09.04.2026   21:42


После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА официальный сайт организации включил Хвичу Кварацхелия в символическую сборную недели.

Лидер сборной Грузии, который забил гол в ворота Ливерпуля, в третий раз подряд был признан лучшим игроком матча и вошёл в символическую команду. Кроме того, Кварацхелия стал первым футболистом в истории Пари Сен-Жермен, которому удалось забить в четырёх подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Лиги чемпионов у Кварацхелия 8 голов и 4 результативные передачи — он занимает третье место в гонке бомбардиров.


﻿
