Сегодня – Страстная Пятница
10.04.2026 11:08
Сегодня Страстная пятница — самый скорбный день Страстной недели. Православная церковь вспоминает распятие, снятие с креста и погребение Иисуса Христа.
В храмах сегодня совершается чин выноса Плащаницы.
В Страстную пятницу в храмах не служится литургия, поскольку, согласно Евангелию, Господь принес Себя в жертву ради искупления грехов человечества. Во время богослужения совершаются Царские часы, на которых читаются евангельские повествования о страданиях Господа.
Верующие в этот день красят яйца в красный цвет. Также пекут пасхи, так как, по Евангелию, распятие Иисуса Христа произошло в день иудейского праздника Пасхи.
