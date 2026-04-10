Сегодня – Страстная Пятница

10.04.2026 11:08





Сегодня Страстная пятница — самый скорбный день Страстной недели. Православная церковь вспоминает распятие, снятие с креста и погребение Иисуса Христа.



В храмах сегодня совершается чин выноса Плащаницы.



В Страстную пятницу в храмах не служится литургия, поскольку, согласно Евангелию, Господь принес Себя в жертву ради искупления грехов человечества. Во время богослужения совершаются Царские часы, на которых читаются евангельские повествования о страданиях Господа.



Верующие в этот день красят яйца в красный цвет. Также пекут пасхи, так как, по Евангелию, распятие Иисуса Христа произошло в день иудейского праздника Пасхи.







