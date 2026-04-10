Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В кафедральном соборе Пресвятой Троицы совершается чин выноса плащаницы


10.04.2026   16:37


В кафедральном соборе Пресвятой Троицы совершается традиционный чин выноса плащаницы. Чин выноса плащаницы вместе с духовными лицами совершает местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири).

Служба символически отображает погребение и оплакивание распятого Иисуса Христа.

Плащаница – плат большого размера с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа. Ее возлагают на специально подготовленное возвышение. Плащаница в центре храма Пресвятой Троицы будет находиться три дня, столько, сколько Христос находился в могиле до воскресения. Поклонение плащанице совершается в церквях в Великую Пятницу.

Красная Пятница или как ее еще иначе называют Великая Пятница – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна