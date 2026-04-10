В кафедральном соборе Пресвятой Троицы совершается чин выноса плащаницы
10.04.2026 16:37
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы совершается традиционный чин выноса плащаницы. Чин выноса плащаницы вместе с духовными лицами совершает местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири).
Служба символически отображает погребение и оплакивание распятого Иисуса Христа.
Плащаница – плат большого размера с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа. Ее возлагают на специально подготовленное возвышение. Плащаница в центре храма Пресвятой Троицы будет находиться три дня, столько, сколько Христос находился в могиле до воскресения. Поклонение плащанице совершается в церквях в Великую Пятницу.
Красная Пятница или как ее еще иначе называют Великая Пятница – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.
