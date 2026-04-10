Эндро — традиционный краситель для пасхальных яиц в Грузии

10.04.2026 17:10





В Грузии весна неразрывно связана с подготовкой к Пасхе — одному из самых почитаемых православных праздников. В преддверии торжества, на рынках и в магазинах появляются корни марены красильной, известные в стране как «эндро». Это растение стало неотъемлемой частью пасхальных традиций: с его помощью красят яйца, получая красивый насыщенный вишнёвый цвет.



Эндро имеет богатую историю, уходящую корнями в древние времена. Когда‑то грузинская марена успешно конкурировала с другими видами этого растения на международном рынке — её экспортировали в страны Востока. В прошлом плантации марены располагались в Телави, Сигнахи, Аскури и Кутаиси. Сегодня в диком виде растение встречается в Картли, Кахетии и Имерети. В Грузии произрастают три вида эндро: грузинская, красильная и крапп грузинский — все они служат натуральными красителями и активно используются как в быту, так и в промышленности.



Многофункциональность эндро делает его по‑настоящему уникальным растением. Прежде всего, оно занимает особое место в пасхальных традициях: для православных христиан эндро — незаменимый природный краситель. Чтобы окрасить 10–15 яиц, достаточно всего 60 граммов корней. Помимо этого, в Грузии растение традиционно используют для окрашивания шерсти и хлопка, сохраняя старинные ремесленные техники. В ряде европейских стран марену задействуют в производстве красок — стойкость и широкая цветовая палитра красителя, получаемого из корней (краппа), ценились с древнейших времён.



Но применение эндро не ограничивается текстилем и праздничными ритуалами. Марена нашла своё место и в медицине: на её основе изготавливают препараты для лечения заболеваний пищеварительной системы, болезней селезёнки, желтухи, рахита и остеохондроза. Препараты из марены обладают потогонным, мочегонным, спазмолитическим и бактерицидным действием, что делает растение ценным сырьём в народной и современной медицине.



Процесс окрашивания пасхальных яиц эндро несложен, но требует соблюдения нескольких шагов. Сначала корни марены замачивают в тёплой воде на 5–10 минут, затем тщательно промывают и мелко нарезают. Измельчённые корни заливают двумя литрами холодной воды и варят в течение получаса. После этого отвару дают настояться около двух часов — это позволяет красителю раскрыться полностью.



Далее в отвар осторожно помещают яйца, доводят жидкость до кипения и варят ещё 10–12 минут. Готовые яйца извлекают из отвара и перекладывают в холодную воду для остывания. В результате они приобретают благородный вишнёвый оттенок — глубокий и тёплый, совсем не похожий на цвета синтетических красителей.



Чтобы разнообразить палитру, можно добавить в отвар луковую шелуху: так получаются оттенки от золотистого до тёмно‑коричневого. Для более насыщенного цвета увеличивают время настаивания отвара или количество корней марены. Важно также убедиться, что яйца целые, без трещин, — это предотвратит проникновение красителя внутрь.



Таким образом, эндро — не просто растение, а связующая нить между прошлым и настоящим, объединяющая старинные традиции, народные ремёсла и практические знания.



