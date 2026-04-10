Компания Зазы Пачулия построит ГЭС в Амбролаури

10.04.2026 18:34





Компания грузинского баскетболиста Зазы Пачулия планирует строительство ГЭС в Амбролаури. Согласно распоряжению правительства, ООО «Садмели ГЭС» передан в пользование земельный участок и расположенное на нём недвижимое имущество сроком на 49 лет для строительства и ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции на реке Рицеула.



В документе отмечается, что имущество передано компании на основании права застройки, что означает, что земля остаётся в собственности государства, однако компания получает право построить на ней объект и использовать его. Также компания обязана ежегодно выплачивать государству 18 973 лари за пользование имуществом.



В документе указано, что проект основан на соглашении, подписанном 24 декабря 2025 года между государством, коммерческим оператором электроэнергетической системы и компанией. Данное соглашение определяет условия строительства и эксплуатации ГЭС.



Ответственным за передачу имущества и юридическое обеспечение процесса является Национальное агентство государственного имущества, которое должно провести все необходимые процедуры в соответствии с законодательством.



Согласно данным реестра предпринимателей, ООО «Садмели ГЭС» зарегистрировано с 2023 года, а его единственным владельцем является Заза Пачулия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





