Грузия встретится с Украиной в четвертьфинале отборочного турнира ЧМ по водному поло
10.04.2026 20:10
Определился соперник сборной Грузии по водному поло в четвертьфинале квалификационного этапа Кубка мира. Наша команда сыграет против сборной Украины.
Напомним, что в 1/8 финала грузины обыграли сборную Турции со счётом 19:12 и ожидали соперника из пары Канада–Украина. Канадцев наша команда уже побеждала на групповом этапе. В 1/8 финала Украина также обыграла Канаду (17:13) и вышла в четвертьфинал.
Матч между сборными Грузии и Украины состоится 11 апреля и начнётся в 17:00 по тбилисскому времени.
Отметим также, что право участия в Кубке мира получат только два финалиста.
