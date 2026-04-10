Грузия встретится с Украиной в четвертьфинале отборочного турнира ЧМ по водному поло

10.04.2026 20:10





Определился соперник сборной Грузии по водному поло в четвертьфинале квалификационного этапа Кубка мира. Наша команда сыграет против сборной Украины.



Напомним, что в 1/8 финала грузины обыграли сборную Турции со счётом 19:12 и ожидали соперника из пары Канада–Украина. Канадцев наша команда уже побеждала на групповом этапе. В 1/8 финала Украина также обыграла Канаду (17:13) и вышла в четвертьфинал.



Матч между сборными Грузии и Украины состоится 11 апреля и начнётся в 17:00 по тбилисскому времени.



Отметим также, что право участия в Кубке мира получат только два финалиста.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





