В храме Воскресения Христова сошел Святой Огонь
11.04.2026 15:29
В Иерусалиме верующие отпраздновали сошествие Святого Огня в храме Воскресения Христова.
Традиционно, огонь из Кувуклии, расположенной над гробницей Спасителя, вынес патриарх Иерусалимский.
Святой Огонь называют Светом Истины, который символически олицетворяет Воскресение Иисуса Христа.
Гробница Спасителя находится в храме Воскресения в Иерусалиме, построенном в IV веке по приказу царицы Елены.
