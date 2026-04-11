В храме Воскресения Христова сошел Святой Огонь

11.04.2026 15:29





В Иерусалиме верующие отпраздновали сошествие Святого Огня в храме Воскресения Христова.



Традиционно, огонь из Кувуклии, расположенной над гробницей Спасителя, вынес патриарх Иерусалимский.



Святой Огонь называют Светом Истины, который символически олицетворяет Воскресение Иисуса Христа.



Гробница Спасителя находится в храме Воскресения в Иерусалиме, построенном в IV веке по приказу царицы Елены.







