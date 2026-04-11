Сборная Грузии по водному поло вышла в полуфинал чемпионата мира
11.04.2026 19:19
Сборная Грузии по водному поло сыграла четвертьфинальный матч против сборной Украины во втором дивизионе квалификации Кубка мира 2026 года, одержав победу со счетом 20:9 и вышла в полуфинал.
Соперник грузинской команды в полуфинале определится позже в матче между Австралией и Германией.
Затем две лучшие команды дивизиона получат путевку на Суперфинал Кубка мира, который состоится в Австралии 22-26 июля 2026 года.
