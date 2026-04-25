Прошло 40 дней со дня кончины Католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II
25.04.2026 12:18
В Сионском патриаршем соборе местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири), вместе с архиереями и епископами совершает богослужение в связи с 40-м днём со дня кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Ильи II.
Богослужение в Сионском патриаршем соборе началось в 10:00.
После завершения службы будет совершена панихида по душе Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского Ильи II.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II скончался 17 марта. Он был похоронен 22 марта в Сионском патриаршем соборе.
