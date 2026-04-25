Владыка Шио: Глубоко верим, что отныне в Царстве Господнем у нашей страны будет великий покровитель

25.04.2026 17:16





Мы глубоко верим, что душа Его Святейшества унаследует неприкосновенное и вечное место в Царстве Господнем, и отныне у нашей страны будет великий покровитель, который поможет нам своими молитвами достойно продолжить его путь, основанный на любви и преданности Церкви, любви к Богу, к Родине и к ближнему, и особенно на том, чему он нас учил – мире, благочестии, прощении и милосердии, – заявил местоблюститель патриаршего престола всея Грузии, митрополит Шио (Муджири) во время проповеди в соборе Сиони, где он совершил литургию и панихиду на 40 дней после смерти патриарха Илии II.



Как сказал владыка Шио в своей проповеди, прошедшие 40 дней стали днями размышлений, новым прочтением личности Его Святейшества Илии II, а также новым пониманием грузинского народа.



«По сей день поток не останавливается у могилы Его Святейшества. Люди всех возрастов, из всех слоев общества хотят выразить ему свою любовь и благодарность. Как радостно, что среди них много молодых людей, ведь забота и любовь Его Святейшества распространялись на всех, независимо от возраста, социального статуса или рода занятий», — сказал владыка Шио.







