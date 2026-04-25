Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Владыка Шио: Глубоко верим, что отныне в Царстве Господнем у нашей страны будет великий покровитель


25.04.2026   17:16


Мы глубоко верим, что душа Его Святейшества унаследует неприкосновенное и вечное место в Царстве Господнем, и отныне у нашей страны будет великий покровитель, который поможет нам своими молитвами достойно продолжить его путь, основанный на любви и преданности Церкви, любви к Богу, к Родине и к ближнему, и особенно на том, чему он нас учил – мире, благочестии, прощении и милосердии, – заявил местоблюститель патриаршего престола всея Грузии, митрополит Шио (Муджири) во время проповеди в соборе Сиони, где он совершил литургию и панихиду на 40 дней после смерти патриарха Илии II.

Как сказал владыка Шио в своей проповеди, прошедшие 40 дней стали днями размышлений, новым прочтением личности Его Святейшества Илии II, а также новым пониманием грузинского народа.

«По сей день поток не останавливается у могилы Его Святейшества. Люди всех возрастов, из всех слоев общества хотят выразить ему свою любовь и благодарность. Как радостно, что среди них много молодых людей, ведь забота и любовь Его Святейшества распространялись на всех, независимо от возраста, социального статуса или рода занятий», — сказал владыка Шио.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна