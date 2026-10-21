Конституционный суд не удовлетворил ходатайство об отводе судей

Конституционный суд не удовлетворил ходатайство об отводе пленума судей при рассмотрении иска о признании оппозиционных партий неконституционными.

Данное ходатайство заявили представители оппозиционных партий, выступающих ответчиками по делу. Часть из них потребовала отвода всего состава пленума, а другая часть — лишь нескольких судей.

Решение пленума огласил председатель Конституционного суда Реваз Надарая.

Напомним, в Конституционном суде началось рассмотрение иска правящей команды о запрете политических партий. Дело рассматривает пленум Конституционного суда в составе семи судей.