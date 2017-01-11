Газпром согласился продавать Грузии газ за 185 долларов за кубометр

11.01.2017 14:22 Грузия сможет покупать природный газ у российского газового гиганта "Газпром" за 185 долларов за кубический метр вместо ранее заявленных 215 долларов. Об этом заявил сегодня министр энергетики Грузии Каха Каладзе.



Министр сегодня рассказал о последних переговорах с "Газпромом". По его словам, правительство Грузии согласилось на монетизацию транзита российского газа в Армению. Кроме того, Грузия получила скидку от Газпрома на российский газ и в случае, если Грузии понадобятся дополнительные объемы, сможет приобрести их у Газпрома за 285 долларов вместо 2015.



"Мы имеем возможность, в случае необходимости, для удовлетворения сезонного дефицита, получить дополнительные объемы природного газа по сниженной цене - за 185 долларов вместо 215", - заявил Каладзе.















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