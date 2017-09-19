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Дело обвиняемых в терроризме, убийстве, и похищении человека, и их связь с патриархией


19.09.2017   11:56
В прокуратуре нет ответа на вопрос, началось ли расследование по делу трех лиц, несколько месяцев проживающих в доме патриарха, обвиняемых в терроризме, убийстве, и похищении человека. В показании по т.н. делу цианида об этих лицах говорил бывший начальник безопасности патриархии Сосо Оханашвили. По его словам, объявленных в розыск в Турции покрывали секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили, и председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе, сообщает "Рустави 2".

В посольстве Грузии в Турции тоже не имеют информацию по данному вопросу.

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Адвокат осужденного по делу т.н. цианида протоиерея Георгия Мамаладзе, Михал Рамишвили вспоминает, что когда Сосо Оханашвили давал это показание в суде, у прокуроров не возникло ни одного вопроса к нему.

По заявлению начальника юридического департамента Министерства по беженцам Левана Бардавелидзе, один из тех лиц, о которых говорил Сосо Оханашвили, обратился к ним с заявлением о присвоении ему статуса беженца Грузии, на что ему было отказано, поскольку по отношению к нему не осуществлялись действия, предусмотренные европейской конвенцией, и по которым было бы целесообразно присвоить ему статус беженца.

"Этой персоне было отказано в статусе беженца, поскольку преследование по конвенционному признаку в Республике Турция по отношению к нему не подтверждалось. То есть обстоятельства, что в отношении данного человека осуществлялось целенаправленное преследование, или из-за его определенных взглядов, что принято в законодательстве Грузии о беженцах, или в рамках европейской конвенции, такое по отношению к нему не подтвердилось"- заявил Леван Бардавелидзе.

Он предполагает, что эту личность разыскивал Интерпол, и грузинская сторона выдала его Турции, где ему присудили пресечение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.







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