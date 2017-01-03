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Президент отказался комментировать заявление Усупашвили о возможных досрочных президентских выборах


03.01.2017   15:24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не будет комментировать мнение бывшего председателя парламента Грузии Давида Усупашвили по поводу возможности отставки президента раньше срока.
Как заявил Георгий Маргвелашвили журналистам, это не вопрос для комментария.

«Во-первых, вопрос, насколько это вопрос для обсуждения, и второе, если вам интересно конкретно, в связи с этим вопросом у меня нет комментария... Хотите, чтобы президент комментировал чей-то комментарий?.. Вопрос задается неправильно. Я не буду комментировать чей-то комментарий. У меня нет комментария, вопрос не для обсуждения. Я не хочу комментировать тему, которая не для комментариев», - заявил президент.

Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили прогнозирует досрочную отставку президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Как отметил Усупашвили в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»), если «Грузинская мечта» решит ввести порядок избрания президента не прямым путем, возможно президент обратился к грузинскому народу со следующими словами: «Мечта» лишает вас права на избрание президента страны прямым путем на всеобщих выборах, я бессилен что-либо сделать против этих изменений, но ухожу в отставку и пока эти изменения не вступили в силу, даю вам шанс, избрать президента еще раз, чтобы еще пять лет – до 2022 года у вас был избранный вами президент. Между тем, в 2020 году сам парламент должен быть заново избран, и посмотрим, этот будущий парламент отнимет или сохранит за вами право иметь своего президента».

По мнению Усупашвили, это может произойти в июне, когда Государственная конституционная комиссия определится с проектом конституционных изменений.





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