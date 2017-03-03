Халваши подтвердил, что дело не в бизнесе, а в Мише

03.03.2017 11:03



По словам Кибара Халваши, он нигде не говорил о продаже телекомпании, и по его же пояснению, он заявил, что со временем, возможно, он продаст канал, но "не собирается делать это сегодня или завтра".



"В связи с продажей телекомпании я ничего не говорил. Я подхожу к бизнесу как к бизнесу, и это означает, что не зарекаюсь, что всю жизнь буду в телевизионном бизнесе. Однако я сказал, что не собираюсь продавать ее в ближайшем будущем.



Если хотите уточнить содержание, до тех пор, пока есть угроза Миши, я никому телекомпанию не продам, чтобы она не попала в его руки"- заявил Кибар Халваши.



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По его же словам, он не собирается начинать переговоры с Никой Гварамия, поскольку он "авантюрист попрошайка".



"Ника Гварамия, как вижу, стал мультимиллионером. Когда Ника Гварамия был высокой должностной персоной, он, Миша, и его партнеры причинили нам убытки на 50 миллионов. Мои убытки не считаются только убытками за "Рустави 2". Я стараюсь, чтобы они возместили все, чтобы погасить обязательства, которые я взял перед партнерами.



Ника Гварамия обычный авантюрист, попрошайка, я не сяду разговаривать с ним. Просто Ника Гварамия ни тот человек, с которым можно договориться. Ника Гварамия является представителем Миши, а переговоры с Мишей то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Это человек, с которым невозможно договорится"- заявил Кибар Халваши.



Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия предлагает Кибару Халваши продать "Рустави 2" коллективу. Об этом Гварамия заявил на специальном брифинге в прямом эфире телекомпании.





До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию- заявил агентству "Интерпрессньюс" бизнесмен Кибар Халваши, комментируя вопрос о возможной продаже телекомпании "Рустави 2".По словам Кибара Халваши, он нигде не говорил о продаже телекомпании, и по его же пояснению, он заявил, что со временем, возможно, он продаст канал, но "не собирается делать это сегодня или завтра"."В связи с продажей телекомпании я ничего не говорил. Я подхожу к бизнесу как к бизнесу, и это означает, что не зарекаюсь, что всю жизнь буду в телевизионном бизнесе. Однако я сказал, что не собираюсь продавать ее в ближайшем будущем.Если хотите уточнить содержание, до тех пор, пока есть угроза Миши, я никому телекомпанию не продам, чтобы она не попала в его руки"- заявил Кибар Халваши.По его же словам, он не собирается начинать переговоры с Никой Гварамия, поскольку он "авантюрист попрошайка"."Ника Гварамия, как вижу, стал мультимиллионером. Когда Ника Гварамия был высокой должностной персоной, он, Миша, и его партнеры причинили нам убытки на 50 миллионов. Мои убытки не считаются только убытками за "Рустави 2". Я стараюсь, чтобы они возместили все, чтобы погасить обязательства, которые я взял перед партнерами.Ника Гварамия обычный авантюрист, попрошайка, я не сяду разговаривать с ним. Просто Ника Гварамия ни тот человек, с которым можно договориться. Ника Гварамия является представителем Миши, а переговоры с Мишей то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Это человек, с которым невозможно договорится"- заявил Кибар Халваши.Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия предлагает Кибару Халваши продать "Рустави 2" коллективу. Об этом Гварамия заявил на специальном брифинге в прямом эфире телекомпании.











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