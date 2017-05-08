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Пограничник не имел формальных причин отказать Лужкову во въезде - замглавы МВД
08.05.2017 12:49
Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили сделал первый комментарий по поводу визита бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию.
Как отметил замминистра, по имеющейся у него информации, в паспорте Лужкова не было никаких указаний о нарушении закона "Об оккупированных территориях", исходя из этого пограничник не мог принять какого-либо решения.
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"Остальное является предметом дополнительного разбирательства. [Лужков] приехал по легальным документам, в которых не было каких-либо данных о том, что им нарушено законодательство об оккупированных территорий и, соответственно, пограничник не имел формального основания принять другое решение", - заявил Хуцишвили.
Он также отметил, что после дополнительного разбирательства будет принято решение о том, каким будет реагирование.
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