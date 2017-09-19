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Прокуратура Грузии подтвердила задержание двух человек, обвиняемых Турцией в терроризме
19.09.2017 13:04
Ранее телекомпания «Рустави 2» распространила аудиозапись, сделанную во время закрытых судебных слушаний по «делу о цианиде». На записи экс-руководитель службы охраны патриарха Сосо Оханашвили говорит, что в апреле 2016 года службе стало известно о том, что в одной из принадлежащих патриархии квартир проживают трое лиц, разыскиваемых Турцией по обвинению в терроризме.
По словам Оханашвили, этих людей принимали секретарь-референт Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго Шорена Тетруашвили, а также член попечительского совета Университета имени Андрея Первозванного Георгий Андриадзе. Между тем, патриархии не было известно абсолютно ничего об этих лицах.
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В прокуратуре не подтвердили и не опровергли какую-либо связь обвиняемых с высокопоставленными представителями патриархии. Вместе с тем, в ведомстве заявили, что двое граждан Турции, разыскиваемые Анкарой, официально пересекли государственную границу Грузии в 2014 году и легально жили на территории страны.
«Во время пребывания в Грузии эти лица и живущие в Грузии люди, связанные с ними, не совершали никаких преступлений. Соответственно следственные органы не начинали расследования. На основании просьбы компетентных органов Турции, так как эти люди разыскивались за членство в террористической организации, соответствующие ведомства задержали их в 2016 году», — сказал представитель пресс-службы Главной прокуратуры Георгий Грдзелишвили.
По его словам, один из задержанных уже экстрадирован в Турцию, а в отношении второго проводятся процедуры по экстрадиции.
Грдзелишвили не назвал имен этих людей, использовав инициалы З.М. и А.Н.. Между тем, редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе на своей странице в фейсбуке ранее написала, что речь в показаниях Оханашвили идет о Мустафе Зорлуджане.
«Весной 2016 года в Глданской тюрьме сидел разыскиваемый Интерполом Мустафа Зорлуджан, которого защищал адвокат патриархии Эдишер Качарава. Качарава просил у суда изменения меры пресечения и представил рекомендательное письмо. Судья не учел рекомендацию и экстрадировал Мустафу Зорлуджана», — написала Киладзе.
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