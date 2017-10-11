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Грузия ожидает адекватных действий России по соглашению о мониторинге грузов - МИД
11.10.2017 15:20
Мы ждем, что Российская Федерация сделает соответствующие шаги для полноценного выполнения соглашения о мониторинге грузов, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, прокомментировав заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.
Как пояснил Михаил Джанелидзе, Грузия давно готова выполнить взятые обязательства, которые прописаны в соглашении 2011 года.
«Мы также готовы подписать контракт со швейцарской компанией-посредником, которая должна обеспечить имплементацию этого соглашения. Мы ждем, что это основное соглашение и соответствующий контракт будут выполняться всеми сторонами. Выполнять эти обязательства в одностороннем порядке невозможно, нужна полная совместимость всех сторон», - заявил Джанелидзе в эфире телекомпании «Имеди».
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин обвинил Грузию в нежелании выполнять свои обязательства по соглашению о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах.
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