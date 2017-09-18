Пресвитер Георгий Андриадзе сделал первые комментарии на новый скандал в патриархии

18.09.2017 11:40



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По словам Андриадзе, люди, о которых говорил Оханашвили в показании, лазы, которые любят Грузию, и часто приезжают в страну. По его же заявлению, эти люди легально, и официально въехали в Грузию, а проблемы у них создались после того, как "в Турции начались преследования демократических групп". По словам Андриадзе, он руководит "лазским проектом", в рамках которого в дом патриарха систематически приезжали лазы, но, в то же время по его словам, у секретаря патриарха Шорены Тетруашвили не было соприкосновения с "лазским проектом".



"Это не исламисты. Они официально пересекли границу Грузии, то есть, это означает, что государство Турция пропустило их, и Грузия приняла их. Объявление этих лиц террористами является полным абсурдом.



Я член грузинско-турецкой комиссии из 8 человек, основатель ассоциации турецко-грузинской дружбы. Я близко знаком со всеми послами Турции, причем лично, на семейном уровне. Так что отождествление со мной обвиняемых в терроризме по отношению к Турции, или увязывание их со мной, является абсолютным абсурдом. К нам приходят разные лазы, представители турецких официальных структур, оппозиция, атеисты, исламисты. Наш "лазский проект" начался 15 лет назад. Нам передали дом патриарха, и в течение ряда лет в этот дом систематически приезжали гости из Лазети, оставались здесь на несколько дней, получали еду и поддержку.



Эти люди не прокрались сюда по лесу и морю. Им официально поставили печать, и они вошли через границу. У них возникли проблемы после того, как в Турции начались преследования демократических групп. Они не были исламистами, это были демократически мыслящие люди. Когда арестовали этих людей, у правительства Грузии не было проблем с ними. Состоялся судебный процесс, и одного из них выпустили. Он и сегодня живет в Грузии. Террористов не выпускают из тюрьмы"- заявил Георгий Андриадзе.



"Рустави 2"вчера распространил аудиозапись показаний Сосо Оханашвили, который бывший начальник охраны патриарха дал на закрытом судебном заседании по т.н. делу цианида. Телекомпания раздобыла запись, в которой Оханашвили говорит, что в течение года в квартире по улице Мцхетская, принадлежащей Его Святейшеству Илии II, проживали три человека, обвиняемые турецкой властью в терроризме, убийстве, и похищении. По словам Оханашвили, граждане Турции жили в квартире патриарха с помощью Георгия Андриадзе и Шорены Тетруашвили.







«Новый этап спектакля» - так отнесся Георгий Андриадзе к обвинению бывшего начальника охраны Патриарха всея Грузии Сосо Оханашвили, согласно которому в течение года в квартире патриарха скрывались люди, обвиненные в терроризме. Председатель попечительского совета университета патриархии заявил, что заявление Оханашвили, и сюжет "Рустави 2" является продолжением т.н. дела цианида, и преследует целью дискредитацию Церкви.По словам Андриадзе, люди, о которых говорил Оханашвили в показании, лазы, которые любят Грузию, и часто приезжают в страну. По его же заявлению, эти люди легально, и официально въехали в Грузию, а проблемы у них создались после того, как "в Турции начались преследования демократических групп". По словам Андриадзе, он руководит "лазским проектом", в рамках которого в дом патриарха систематически приезжали лазы, но, в то же время по его словам, у секретаря патриарха Шорены Тетруашвили не было соприкосновения с "лазским проектом"."Это не исламисты. Они официально пересекли границу Грузии, то есть, это означает, что государство Турция пропустило их, и Грузия приняла их. Объявление этих лиц террористами является полным абсурдом.Я член грузинско-турецкой комиссии из 8 человек, основатель ассоциации турецко-грузинской дружбы. Я близко знаком со всеми послами Турции, причем лично, на семейном уровне. Так что отождествление со мной обвиняемых в терроризме по отношению к Турции, или увязывание их со мной, является абсолютным абсурдом. К нам приходят разные лазы, представители турецких официальных структур, оппозиция, атеисты, исламисты. Наш "лазский проект" начался 15 лет назад. Нам передали дом патриарха, и в течение ряда лет в этот дом систематически приезжали гости из Лазети, оставались здесь на несколько дней, получали еду и поддержку.Эти люди не прокрались сюда по лесу и морю. Им официально поставили печать, и они вошли через границу. У них возникли проблемы после того, как в Турции начались преследования демократических групп. Они не были исламистами, это были демократически мыслящие люди. Когда арестовали этих людей, у правительства Грузии не было проблем с ними. Состоялся судебный процесс, и одного из них выпустили. Он и сегодня живет в Грузии. Террористов не выпускают из тюрьмы"- заявил Георгий Андриадзе."Рустави 2"вчера распространил аудиозапись показаний Сосо Оханашвили, который бывший начальник охраны патриарха дал на закрытом судебном заседании по т.н. делу цианида. Телекомпания раздобыла запись, в которой Оханашвили говорит, что в течение года в квартире по улице Мцхетская, принадлежащей Его Святейшеству Илии II, проживали три человека, обвиняемые турецкой властью в терроризме, убийстве, и похищении. По словам Оханашвили, граждане Турции жили в квартире патриарха с помощью Георгия Андриадзе и Шорены Тетруашвили.











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