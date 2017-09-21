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Фади Асли считает решение суда неконституционным и намерен обжаловать его


21.09.2017   19:05
Решение суда является неконституционным, поскольку противоречит свободе мнения и выражения, присвоенной конституцией- пишет председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли.

Сегодня Тбилисский городской суд возложил уплату штрафа в размере 3 000 лари на председателя Национального комитета Международной торговой палаты, Фади Асли за моральный вред, причиненный судье.

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Судья Владимир Какабадзе принял два решения против компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако", которые предусматривали наложение штрафа на компании в общей сумме на 138 миллионов долларов США. Любопытно, что решения базировались на такую интерпретацию закона, которая вообще не существует в судебной практике. Апелляционный суд упразднил решения, принятые Какабадзе, после критики и негативной оценки местного и международного сообщества.

Из-за этих решений Фади Асли назвал Какабадзе коррумпированным, после чего Какабадзе внес иск против Фади Асли, и потребовал от него 20 000 лари в виде возмещения морального вреда, однако суд оценил причиненный вред в 3 000 лари.

По мнению Фади Асли, решение суда об его штрафовании является неконституционным, и преследует целью запугивание населения.

"Ни решение Тбилисского городского суда, ни Апелляционного суда, ни Верховного суда не изменят моего мнения о том, что судья Владимир Какабадзе коррумпированный судья.

Вместо того чтобы покрывать коррумпированных судей, судебная система Грузии должна очистить суды от недобросовестных элементов, чтобы восстановить доверие и уважение к суду.

Честь судьи Какабадзе потерялась в тот день, когда он принял коррумпированное решение по делам компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако". Такие судьи, как Владимир Какабадзе, должны сидеть в тюрьме.

Судебное постановление, которое Тбилисский городской суд назвал прецедентным решением, преследует целью, чтобы граждане Грузии испугались выражения критического мнения, как по отношению коррумпированных судей, так и коррумпированной системы.

Вышеупомянутое решение неконституционное, поскольку противоречит свободе мнения и выражения, присвоенной конституцией.

Мы, разумеется, обжалуем сегодняшнее решение во всех вышестоящих инстанциях, а также после того, как исчерпаем все местные ресурсы, обратимся в Страсбургский суд"- пишет Фади Асли на странице facebook.

По мнению юриста НПО "Международная прозрачность-Грузия", Георгия Берая, этим решением суд проявил свое незнание, поскольку аргументы, на которые опирается решение, безосновательные.







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