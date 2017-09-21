Фади Асли считает решение суда неконституционным и намерен обжаловать его

21.09.2017 19:05



Сегодня Тбилисский городской суд возложил уплату штрафа в размере 3 000 лари на председателя Национального комитета Международной торговой палаты, Фади Асли за моральный вред, причиненный судье.



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Судья Владимир Какабадзе принял два решения против компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако", которые предусматривали наложение штрафа на компании в общей сумме на 138 миллионов долларов США. Любопытно, что решения базировались на такую интерпретацию закона, которая вообще не существует в судебной практике. Апелляционный суд упразднил решения, принятые Какабадзе, после критики и негативной оценки местного и международного сообщества.



Из-за этих решений Фади Асли назвал Какабадзе коррумпированным, после чего Какабадзе внес иск против Фади Асли, и потребовал от него 20 000 лари в виде возмещения морального вреда, однако суд оценил причиненный вред в 3 000 лари.



По мнению Фади Асли, решение суда об его штрафовании является неконституционным, и преследует целью запугивание населения.



"Ни решение Тбилисского городского суда, ни Апелляционного суда, ни Верховного суда не изменят моего мнения о том, что судья Владимир Какабадзе коррумпированный судья.



Вместо того чтобы покрывать коррумпированных судей, судебная система Грузии должна очистить суды от недобросовестных элементов, чтобы восстановить доверие и уважение к суду.



Честь судьи Какабадзе потерялась в тот день, когда он принял коррумпированное решение по делам компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако". Такие судьи, как Владимир Какабадзе, должны сидеть в тюрьме.



Судебное постановление, которое Тбилисский городской суд назвал прецедентным решением, преследует целью, чтобы граждане Грузии испугались выражения критического мнения, как по отношению коррумпированных судей, так и коррумпированной системы.



Вышеупомянутое решение неконституционное, поскольку противоречит свободе мнения и выражения, присвоенной конституцией.



Мы, разумеется, обжалуем сегодняшнее решение во всех вышестоящих инстанциях, а также после того, как исчерпаем все местные ресурсы, обратимся в Страсбургский суд"- пишет Фади Асли на странице facebook.



По мнению юриста НПО "Международная прозрачность-Грузия", Георгия Берая, этим решением суд проявил свое незнание, поскольку аргументы, на которые опирается решение, безосновательные.





Решение суда является неконституционным, поскольку противоречит свободе мнения и выражения, присвоенной конституцией- пишет председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли.Сегодня Тбилисский городской суд возложил уплату штрафа в размере 3 000 лари на председателя Национального комитета Международной торговой палаты, Фади Асли за моральный вред, причиненный судье.Судья Владимир Какабадзе принял два решения против компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако", которые предусматривали наложение штрафа на компании в общей сумме на 138 миллионов долларов США. Любопытно, что решения базировались на такую интерпретацию закона, которая вообще не существует в судебной практике. Апелляционный суд упразднил решения, принятые Какабадзе, после критики и негативной оценки местного и международного сообщества.Из-за этих решений Фади Асли назвал Какабадзе коррумпированным, после чего Какабадзе внес иск против Фади Асли, и потребовал от него 20 000 лари в виде возмещения морального вреда, однако суд оценил причиненный вред в 3 000 лари.По мнению Фади Асли, решение суда об его штрафовании является неконституционным, и преследует целью запугивание населения."Ни решение Тбилисского городского суда, ни Апелляционного суда, ни Верховного суда не изменят моего мнения о том, что судья Владимир Какабадзе коррумпированный судья.Вместо того чтобы покрывать коррумпированных судей, судебная система Грузии должна очистить суды от недобросовестных элементов, чтобы восстановить доверие и уважение к суду.Честь судьи Какабадзе потерялась в тот день, когда он принял коррумпированное решение по делам компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако". Такие судьи, как Владимир Какабадзе, должны сидеть в тюрьме.Судебное постановление, которое Тбилисский городской суд назвал прецедентным решением, преследует целью, чтобы граждане Грузии испугались выражения критического мнения, как по отношению коррумпированных судей, так и коррумпированной системы.Вышеупомянутое решение неконституционное, поскольку противоречит свободе мнения и выражения, присвоенной конституцией.Мы, разумеется, обжалуем сегодняшнее решение во всех вышестоящих инстанциях, а также после того, как исчерпаем все местные ресурсы, обратимся в Страсбургский суд"- пишет Фади Асли на странице facebook.По мнению юриста НПО "Международная прозрачность-Грузия", Георгия Берая, этим решением суд проявил свое незнание, поскольку аргументы, на которые опирается решение, безосновательные.











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