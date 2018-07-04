По делу об отравлении в аэропорту Тбилиси задержан гражданин России

04.07.2018 20:10



По данным СГБ, по версии следствия, 2 июля 2018 года обвиняемый в офис кассы одной из авиакомпаний в в зале вылета Тбилисского международного аэропорта вылили содержащую вредные для здоровья вещества жидкость. По факту ведется следствие департаментом контрразведки СГБ Грузии.



«Следствием установлено, что 2 июля 2018 года Дмитрий Б. в кассе одной из авиакомпаний, расположенной в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую вредные для здоровья вещества», — сообщили в СГБ.





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Ранее грузинское издание Droni.ge сообщило, что в один из офисов неизвестны бросил угарный газ. С отравлением были госпитализированы несколько человек. Силовые ведомства до сих пор ничего не говорили об этом инциденте.



СМИ сообщают, что инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников. По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.



Сотрудниками департамента контрразведки 2 июля в аэропорту Тбилиси им. Ш. Руставели задержан гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает Служба госбезопасности.По данным СГБ, по версии следствия, 2 июля 2018 года обвиняемый в офис кассы одной из авиакомпаний в в зале вылета Тбилисского международного аэропорта вылили содержащую вредные для здоровья вещества жидкость. По факту ведется следствие департаментом контрразведки СГБ Грузии.«Следствием установлено, что 2 июля 2018 года Дмитрий Б. в кассе одной из авиакомпаний, расположенной в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую вредные для здоровья вещества», — сообщили в СГБ.Ранее грузинское издание Droni.ge сообщило, что в один из офисов неизвестны бросил угарный газ. С отравлением были госпитализированы несколько человек. Силовые ведомства до сих пор ничего не говорили об этом инциденте.СМИ сообщают, что инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников. По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.











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