Армяне и азербайджанцы будут изучать грузинский язык во время службы в армии

25.09.2018 17:39 Министерство обороны Грузии запустило новую программу по обучению грузинскому языку призывников — представителей этнических меньшинств, проходящих срочную службу в армии. Об этом сегодня сообщает министерство обороны Грузии.



Программа стартовала на учебно-полевой базе первой пехотной бригады, расположенной в селе Хциси — в 5,7 километрах от военной базы села Осиаури (регион Шида Картли).



На первом этапе курс грузинского языка пройдут 123 солдата срочной службы. 82 из них по национальности азербайджанцы, а 41 — армяне. Курс обучения будет длится семь недель.



«Мы служим Грузии. Мы являемся гражданами Грузии и знание грузинского для нас является долгом», — сказал в беседе с журналистами военнослужащий Вараздат Мкртычян.



В течение курса военнослужащие обучатся грузинскому правописанию и разговорной речи, а также составлению официальных писем и документов. После завершения обучения военным будет передан соответствующий сертификат. Призывников грузинскому языку будут обучать учителя из школы государственного администрирования имени Зураба Жвания.



«Мы с большим удовольствие подключились к этому процессу. Сегодня учеба началась на базе Осиаури, где призывники изучат уровень А1 грузинского языка», — сказала директор школы Кетеван Махарашвили.



По данным Минобороны, целью курса является дать возможность гражданам Грузии, представителям этнических меньшинств, изучить государственный язык и стать частью единого государственного пространства.



Программа по обучению грузинскому языку не является одноразовой и будет осуществляться перманентно.



По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, из которых более 3,2 миллиона — этнические грузины, 223 тысяч — азербайджанцы и порядка 169 тысяч — армяне. В Грузии также проживают русские, осетины, езиды, украинцы, чеченцы-кистинцы, греки, ассирийцы и другие национальности.















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