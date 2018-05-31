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Первая леди Грузии присоединилась к акции у Главпрокуратуры


31.05.2018   18:28
Первая леди Грузии Мака Чичуа присоединилась к акции протеста у здания Главной прокуратуры Грузии. Она заявила, что пришла на акцию как мать и как гражданка Грузии.

Напомним, что сегодня проходит акция протеста отца одного из подростков, убитого сверстниками. Сегодня суд огласил приговор, которым выяснилось, что прокуратура так и не установила, кто убил его сына. К акции продолжают присоединяться представители политических партий и граждане Грузии.

"Это чувство несправедливости охватило Грузию. Смотрела у телевизора и не выдержала. Приехала из Душети. Я поддерживаю этих людей и, в первую очередь вас [Зазу Саралидзе], который является жертвой такой большой трагедии".

Собравшиеся на акции у здания Главной прокуратуры требуют незамедлительной отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе.






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