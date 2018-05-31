Тбилгорсуд распространил заявление по вердикту об убийстве двух подростков в Тбилиси

31.05.2018 15:05 Тбилисский городской суд распространяет заявление по вердикту об убийстве на улице Хорава в Тбилиси.



Как отмечается в заявлении, по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава, суд вынес обвинительный приговор.



По пояснению суда, Г.Б. был признан виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего Левана Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах, а Г.Дж. был признан виновным в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего Давида Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах.



Этим же вердиктом, в предъявленном обвинении, Г.Б, вместе с Г.Дж. был признан невиновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, а преступление, совершенное Г.Дж., было переквалифицировано судом, как попытка убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах.



«31 мая 2018 года Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении обоих обвиняемых по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. В частности, суд признал несовершеннолетних обвиняемых виновными в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства несовершеннолетнего по предварительному умыслу.



Обвинительным приговором суда, Г.Б. был признан виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего Левана Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах, а Г.Дж. был признан виновным в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего Давида Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах.



Этим же вердиктом, в предъявленном обвинении, Г.Б, вместе с Г.Дж. был признан невиновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, а преступление, совершенное Г.Дж., было переквалифицировано судом, как попытка убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах.



По причине несовершеннолетия обвиняемых, судебные заседания по данному уголовному делу были закрытыми. Согласно Кодексу правосудия несовершеннолетних, суд сегодня объявил об обвинительном приговоре о признании обвиняемых виновными. По объявлении обвинительного вердикта, председатель судебного заседания назначил заседание по определения наказания, которое состоится 1 июня 2018 года в Тбилисском городском суде», — говорится в информации суда.















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