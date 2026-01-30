Анита Хиппер: Продолжаются обсуждения санкций против тех, кто ответственен за демократический откат «Грузинской мечты»

Продолжаются обсуждения санкций против тех, кто ответственен за демократический откат «Грузинской мечты» и нарушения прав человека, - заявила на брифинге спикер Еврокомиссии Анита Хиппер.



Хиппер ответила на вопрос журналиста, как ЕС отреагирует на «растущие и продолжающиеся репрессии» «Грузинской мечты».



«К сожалению, то, о чем вы упомянули, является частью крайне печального непрерывного курса, который «Грузинская мечта» выбрала к очень репрессивному режиму. Против демонстрантов, журналистов, гражданского общества и всех свободных голосов, требующих демократии.



До сих пор нашими действиями было постоянное реагирование, в том числе на политическом уровне. Мы понизили уровень политических контактов, но также приостановили прямую помощь правительству Грузии в размере более 120 миллионов евро. Также мы приостановили 30 миллионов евро помощи, выделенной в рамках «Европейского мирного механизма», и не запланировали больше помощи на 2025 год.



Это некоторые примеры. Конечно, в плане внутренних дел [Европейский] совет приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов, официальных лиц и их семей, кто имеет дипломатические и официальные паспорта. Продолжаются обсуждения санкций в отношении тех, кто ответственен за демократический откат «Грузинской мечты» и нарушения прав человека», - заявила Хиппер.





