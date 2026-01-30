Кобахидзе: Любое финансирование, которое прямо или косвенно связано с политикой, должно быть прозрачным

30.01.2026 22:24





Любое финансирование, прямо или косвенно связанное с политикой, должно быть прозрачным для общественности, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, этого «избегают» именно НПО, что является неопровержимым доказательством того, что в этом финансировании есть что-то такое, что им нужно скрыть.



«Эти разъяснения, прежде всего, должно услышать общество, почему они скрывают свое финансирование от грузинского общества. Вы помните, их главным месседжем была стигматизация. Они заявляли, что не хотят регистрироваться как агенты влияния иностранной силы. В то же время зарегистрировались прямо как иностранная сила. Отсюда видно, насколько фальшивыми были их посылы касательно стигматизации и в целом касательно закона о прозрачности. Любое финансирование, связанное прямо или косвенно с политикой, должно быть прозрачным для общества. Именно этого избегают эти организации, что является неопровержимым доказательством того, что в этом финансировании есть что-то, что им нужно скрыть», - заявил премьер.



Журналист также задал Ираклию Кобахидзе вопрос об активности в социальных сетях и инфлюэнсерах, на что премьер ответил, что иностранное финансирование для «подкастов» с политическим содержанием принимать не следует.



«Вы можете записать подкаст, конечно, это свобода выражения. Вы можете записать подкаст, но если вы пишете подкаст с политическим содержанием, то не следует получать иностранное финансирование для этого подкаста. Потому что это вмешательство в суверенитет Грузии. Все просто», - заявил премьер.





