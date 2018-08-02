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Саакашвили: Иванишвили c Мамацашвили собираются создать эксклюзив марихуаны в аптечной сети
02.08.2018 14:18
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили связывает решение Конституционного суда в связи с марихуаной с интересами Иванишвили, и его двоюродного брата, Учи Мамацашвили. В видеообращении в социальной сети Саакашвили говорит, что Иванишвили и Мамацашвили собираются создать в аптечной сети эксклюзив марихуаны.
"Иванишвили необходимо это решение в других целях. Потому, что как сейчас достоверно установлено, его двоюродный брат, Уча Мамацашвили, две недели назад пригласил экспертов на тему марихуаны из штата Колорадо, и они собираются создать эксклюзив в аптечной сети Иванишвили, и зарабатывать сотни миллионов на том, чтобы часть общества Грузии была одурманена, потребляя марихуану, а также она выходила заграницу. Сначала выступил Бера с песней о легализации, а потом уже вступил Иванишвили со своими интересами"- отметил Михеил Саакашвили.
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Информацию о том, что в легализации марихуаны в Грузии был заинтересован Бидзина Иванишвили и его двоюродный брат Уча Мамацашвили распространил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия со ссылкой на свои источники в правительстве.
"угадайте, какую информацию недавно дал мне достоверный правительственный источник: угадайте-ка, кто пригласил два месяца назад американских консультантов по этому вопросу? Кто? Дорогой двоюродный брат Бидзины, Уча Мамацашвили", - пишет Гварамия и этим объясняет согласие судей Конституционного суда, приближенных к Иванишвили, на легализацию потребления марихуаны.
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