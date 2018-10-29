Саломе Зурабишвили набрала 38.66% голосов, Григол Вашадзе - 37.7%

29.10.2018 09:44 Центральная избирательная комиссия публикует предварительные результаты выборов президента Грузии. Согласно предварительным результатам ЦИК Грузии, Саломе Зурабишвили набрала 40,05% голосов, Григол Вашадзе — 37,93%.



Как сообщила председатель ЦИК Тамар Жвания, на данный момент в комиссию поступили результаты с 512 участков из 3705 участков, в целом это 13,82%.



Согласно этим данным, результаты первой тройки на выборах таковы:



Саломе Зурабишвили – 38.66%



Григол Вашадзе – 37.7%



Давид Бакрадзе — 10.97%.







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