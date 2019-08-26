

Посольство ФРГ: наблюдателей из Бундестага в Абхазии не было

26.08.2019 16:26

"СОВА"



Посольство Германии в Грузии опровергло сообщения о том, что за выборами де-факто президента Абхазии наблюдали члены Бундестага. По данным дипмиссии, даже если кто-то из немецких политиков решил посетить Сухуми, это было их частное решение, никак не связанное с позицией Берлина.



Ответ посольства ФРГ на запрос организации «Коалиция за суверенные выборы» распространил директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.



«Гуннар Линдеманн не является депутатом немецкого Бундестага, но является членом земельного парламента Берлина. Если он приехал в Абхазию, то сделал это по собственной частной инициативе и без какого-либо официального мандата от правительства Германии. Правительство ФРГ не признает так называемые «выборы» в Абхазии и не направляет миссии наблюдателей на эти выборы. Германия всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Грузии», — заявили в посольство ФРГ.



Среди наблюдателей, прибывших в Сухуми, чтобы следить за ходом голосования, были и немецкие депутаты. Помимо Гуннара Линдеманна упоминается имя Штефана Койтера – члена Бундестага от националистической партии «Альтернатива для Германии». Койтер известен на родине своими скандальными заявлениями и действиями. К примеру, осенью 2018 года он рассылал через мессенджер фото Адольфа Гитлера и свастику.



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