47 стран ООН выдвинули России жесткое условие

Россия должна прекратить агрессию против Украины обеспечить полный, немедленный и безоговорочный вывод всех своих сил и военной техники со всей территории Украины в пределах её международно признанных границ. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном во время общих прений Первого комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ поддержали 47 стран, среди которых, в частности, Австралия, Австрия, Канада, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Япония и Соединённое Королевство.

В заявлении акцентируется, что «ни одно территориальное приобретение, являющееся результатом угрозы силой или её применения, не может быть признано законным». Также там осуждаются постоянные атаки России, приводящие к гибели мирных жителей и разрушению объектов, включая критически важную энергетическую инфраструктуру.

«Мы подчёркиваем, что неоднократные атаки России серьёзно подрывают энергетическую безопасность Украины и её народа, особенно с учётом приближения зимы. Такие атаки, совершаемые на фоне международных усилий, направленных на восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, раскрывают истинные цели и намерения России, демонстрируя отсутствие подлинной заинтересованности в прекращении её агрессивной войны», – сказано в заявлении.

Подписанты заявления призвали Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня как первый шаг к восстановлению мира.

«Мы повторяем наше требование к России прекратить агрессию против Украины и обеспечить полный, немедленный и безоговорочный вывод всех своих сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», – говорится в документе.

Также осуждается постоянная военная поддержка, оказываемая Беларусью, Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), которая позволяет России продолжать свою незаконную войну агрессии против Украины.

О захваченной Россией ЗАЭС

В заявлении подчёркивается, что захват, оккупация и милитаризация Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в сочетании с её неоднократными широкомасштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины значительно увеличили риски для ядерной безопасности, с потенциальными последствиями далеко за пределами Украины.

«Мы решительно отвергаем любые попытки перезапустить реакторы на ЗАЭС, пока она остаётся под российской оккупацией и не выполняются необходимые условия для безопасной и надёжной эксплуатации, основанные на прочно установленных принципах ядерной безопасности», – сказано там.

Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остаётся чрезвычайно нестабильной, возрастает риск серьёзной ядерной аварии.

В документе содержится требование к России немедленно прекратить всю военную деятельность, затрагивающую ядерные объекты и связанную с ними гражданскую инфраструктуру, вывести своих военных, оборудование и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС. Полный контроль над станцией со стороны компетентных украинских органов власти должен быть немедленно восстановлен.