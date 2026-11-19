После атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов написал, что перед операцией украинцам по «случайному стечению обстоятельств» ограничили доступ к Starshield (военной версии спутниковой связи Starlink), а техническое сообщество России «волнует вопрос, откуда у нас появилась стабильная связь в Крыму», где «мост заблокирован всеми возможными средствами РЭБ». «Пусть это будет нашим маленьким секретом», — отметил Бескрестнов.

В ходе атаки использовались украинские «летающие модемы» — сеть дронов-ретрансляторов, которые обеспечивали видеосвязь ударных беспилотников и ракет с операторами, рассказали Financial Times осуществлявшие операцию специалисты 7-го отдельного центра Сил беспилотных систем Украины (СБС). Благодаря прямой трансляции операторы могли направлять аппараты сквозь плотную сеть российских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Десятки ретрансляторов помогают удерживать связь, даже если некоторые из них сбивают или глушат во время операции. Они также обеспечивают проникновение дронов и ракет на гораздо бόльшие расстояния, позволяя наносить удары по объектам, находящимся далеко на территории противника. Наконец, с помощью такой системы операторы могут точнее наводить аппараты.