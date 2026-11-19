Украина использовала собственные «летающие модемы» для координации ударов по Крымскому мосту
После атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов написал, что перед операцией украинцам по «случайному стечению обстоятельств» ограничили доступ к Starshield (военной версии спутниковой связи Starlink), а техническое сообщество России «волнует вопрос, откуда у нас появилась стабильная связь в Крыму», где «мост заблокирован всеми возможными средствами РЭБ». «Пусть это будет нашим маленьким секретом», — отметил Бескрестнов.
В ходе атаки использовались украинские «летающие модемы» — сеть дронов-ретрансляторов, которые обеспечивали видеосвязь ударных беспилотников и ракет с операторами, рассказали Financial Times осуществлявшие операцию специалисты 7-го отдельного центра Сил беспилотных систем Украины (СБС). Благодаря прямой трансляции операторы могли направлять аппараты сквозь плотную сеть российских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Десятки ретрансляторов помогают удерживать связь, даже если некоторые из них сбивают или глушат во время операции. Они также обеспечивают проникновение дронов и ракет на гораздо бόльшие расстояния, позволяя наносить удары по объектам, находящимся далеко на территории противника. Наконец, с помощью такой системы операторы могут точнее наводить аппараты.
После удара по Крымскому мосту, например, широко разошлись кадры с видеокамеры, установленной на ракете «Фламинго», которая подлетает к его центральной секции.
В результате двух волн атаки, в ночь на 16 и 17 ноября, секция автомобильной части с 227-метровой аркой обрушилась. Соседняя железнодорожная арка устояла, движение по железной дороге было возобновлено после остановки.
Подразделения, участвовавшие в операции, сознательно воздержались от использования Starshield. Один из военнослужащих СБС сообщил FT, что скорость соединения через Starshield более недели ограничивалась 161 км/ч, тогда как для проведения операции требовалась работа связи при значительно более высокой скорости полета.
Ретрансляционные дроны придумали использовать в российской армии, их применение ВСУ стали отмечать еще в 2023 году. Впоследствии большинство таких дронов было оснащено модемами, которые России поставляет Китай. ВСУ научились «глушить» их только нынешним летом, писал Бескрестнов.
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