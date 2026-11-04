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Конфликты

Помощь жителям сел вблизи разделительной линии и финансирование студентов будут продолжены

Состоялось 30-е заседание временной правительственной комиссии по вопросам поддержки пострадавшего от конфликта населения, проживающего в селах вблизи разделительной линии. Заседание открыли министр регионального развития и инфраструктуры, председатель комиссии Реваз Сохадзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия, сопредседатель комиссии Теа Ахвледиани.

По информации аппарата государственного министра, в ходе заседания члены комиссии заслушали отчет о деятельности за 2025 год и обсудили мероприятия, направленные на преодоление проблем, с которыми сталкиваются жители указанных сел. Были рассмотрены действующие программы поддержки населения и принято решение о предоставлении финансовой помощи для покрытия расходов на отопление в зимний период. Кроме того, были согласованы вопросы финансирования студентов, проживающих в селах вблизи разделительной линии, на 2026–2027 учебный год.

Реваз Сохадзе отметил, что главным приоритетом деятельности комиссии является своевременное и эффективное реагирование на потребности населения, проживающего в селах вблизи разделительной линии, улучшение их социального положения и условий проживания. Министр также рассказал об инфраструктурных проектах, социальных программах и мерах поддержки населения, реализованных в этом направлении в 2025 году в рамках работы комиссии и продолжающихся в 2026 году.

Государственный министр Теа Ахвледиани подчеркнула важность поддержки пострадавшего от конфликта населения, проживающего вблизи оккупационных линий, а также усилий, предпринимаемых комиссией в этом направлении. По её словам, социально-экономическое укрепление этих населённых пунктов является своего рода посланием и жителям оккупированных регионов, наглядно демонстрирующим ориентированную на человека политику правительства Грузии.

«Поддержка пострадавшего от конфликта населения, проживающего вблизи разделительных линий, дальнейшее развитие регионов и социально-экономическое укрепление остаются одним из наших главных приоритетов. Для этого в рамках межведомственной правительственной комиссии мы прилагаем совместные усилия при скоординированном участии как профильных министерств, так и местных органов власти.

На сегодняшнем заседании мы подвели итоги работы за прошлый год, обсудили актуальные потребности населения и пути реагирования на них. В этом году мы также приняли важные решения как в отношении оказания помощи на отопление в зимний период, так и поддержки студентов в получении высшего образования», — заявила государственный министр Теа Ахвледиани.

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