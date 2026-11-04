Помощь жителям сел вблизи разделительной линии и финансирование студентов будут продолжены

Состоялось 30-е заседание временной правительственной комиссии по вопросам поддержки пострадавшего от конфликта населения, проживающего в селах вблизи разделительной линии. Заседание открыли министр регионального развития и инфраструктуры, председатель комиссии Реваз Сохадзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия, сопредседатель комиссии Теа Ахвледиани.

По информации аппарата государственного министра, в ходе заседания члены комиссии заслушали отчет о деятельности за 2025 год и обсудили мероприятия, направленные на преодоление проблем, с которыми сталкиваются жители указанных сел. Были рассмотрены действующие программы поддержки населения и принято решение о предоставлении финансовой помощи для покрытия расходов на отопление в зимний период. Кроме того, были согласованы вопросы финансирования студентов, проживающих в селах вблизи разделительной линии, на 2026–2027 учебный год.

Реваз Сохадзе отметил, что главным приоритетом деятельности комиссии является своевременное и эффективное реагирование на потребности населения, проживающего в селах вблизи разделительной линии, улучшение их социального положения и условий проживания. Министр также рассказал об инфраструктурных проектах, социальных программах и мерах поддержки населения, реализованных в этом направлении в 2025 году в рамках работы комиссии и продолжающихся в 2026 году.