Помощь жителям сел вблизи разделительной линии и финансирование студентов будут продолжены
Состоялось 30-е заседание временной правительственной комиссии по вопросам поддержки пострадавшего от конфликта населения, проживающего в селах вблизи разделительной линии. Заседание открыли министр регионального развития и инфраструктуры, председатель комиссии Реваз Сохадзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия, сопредседатель комиссии Теа Ахвледиани.
По информации аппарата государственного министра, в ходе заседания члены комиссии заслушали отчет о деятельности за 2025 год и обсудили мероприятия, направленные на преодоление проблем, с которыми сталкиваются жители указанных сел. Были рассмотрены действующие программы поддержки населения и принято решение о предоставлении финансовой помощи для покрытия расходов на отопление в зимний период. Кроме того, были согласованы вопросы финансирования студентов, проживающих в селах вблизи разделительной линии, на 2026–2027 учебный год.
Реваз Сохадзе отметил, что главным приоритетом деятельности комиссии является своевременное и эффективное реагирование на потребности населения, проживающего в селах вблизи разделительной линии, улучшение их социального положения и условий проживания. Министр также рассказал об инфраструктурных проектах, социальных программах и мерах поддержки населения, реализованных в этом направлении в 2025 году в рамках работы комиссии и продолжающихся в 2026 году.
Государственный министр Теа Ахвледиани подчеркнула важность поддержки пострадавшего от конфликта населения, проживающего вблизи оккупационных линий, а также усилий, предпринимаемых комиссией в этом направлении. По её словам, социально-экономическое укрепление этих населённых пунктов является своего рода посланием и жителям оккупированных регионов, наглядно демонстрирующим ориентированную на человека политику правительства Грузии.
«Поддержка пострадавшего от конфликта населения, проживающего вблизи разделительных линий, дальнейшее развитие регионов и социально-экономическое укрепление остаются одним из наших главных приоритетов. Для этого в рамках межведомственной правительственной комиссии мы прилагаем совместные усилия при скоординированном участии как профильных министерств, так и местных органов власти.
На сегодняшнем заседании мы подвели итоги работы за прошлый год, обсудили актуальные потребности населения и пути реагирования на них. В этом году мы также приняли важные решения как в отношении оказания помощи на отопление в зимний период, так и поддержки студентов в получении высшего образования», — заявила государственный министр Теа Ахвледиани.
Ещё в разделе «Конфликты» Все →
Латвия требует созыва внеочередного заседания Совбеза ООН из-за ударов РФ по Украине
По заявлению министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, Рига потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после нанесённых…
Гражданин Грузии, похищенный оккупационными силами у села Бершуэти, находится на свободе
По информации Службы государственной безопасности Грузии, гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами близ села…
Двое граждан Грузии, похищенные цхинвальским режимом, освобождены
Двое граждан Грузии, похищенные 16 сентября 2024 года вблизи села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобождены и находятся на территории,…
В Эргнети состоялась 135-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 135-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), на которой…
В Цхинвали назвали политической риторикой слова патриарха Грузии о единстве
В Цхинвали раскритиковали заявление патриарха Грузии Шио III об «исконных исторических землях» страны. В Министерстве иностранных дел…
47 стран ООН выдвинули России жесткое условие
Россия должна прекратить агрессию против Украины обеспечить полный, немедленный и безоговорочный вывод всех своих сил и военной техники со всей…