В Цхинвали назвали политической риторикой слова патриарха Грузии о единстве
В Цхинвали раскритиковали заявление патриарха Грузии Шио III об «исконных исторических землях» страны. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия назвали слова Шио III о восстановлении братского единства продолжением политической риторики Тбилиси.
В Цхинвали также обвинили грузинских священнослужителей и политиков в использовании «некорректной терминологии» в отношении Южной Осетии, в частности в употреблении названия «Цхинвальский регион».
«К сожалению, грузинское священство, как и политические деятели, не отходят от практики применения некорректной терминологии в отношении Республики Южная Осетия, именуя ее уничижительным термином «Цхинвальский регион»», — заявили в ведомстве.
Ранее Шио III, выступая на симпозиуме «Бог, Родина, человек», посвящённом 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в Грузии, обратился к жителям самопровозглашенных республик и заявил, что эти территории должны мирно жить вместе с Грузией, выразив надежду на восстановление «братского единства и любви».
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