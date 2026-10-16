В Цхинвали назвали политической риторикой слова патриарха Грузии о единстве

В Цхинвали раскритиковали заявление патриарха Грузии Шио III об «исконных исторических землях» страны. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия назвали слова Шио III о восстановлении братского единства продолжением политической риторики Тбилиси.

В Цхинвали также обвинили грузинских священнослужителей и политиков в использовании «некорректной терминологии» в отношении Южной Осетии, в частности в употреблении названия «Цхинвальский регион».

«К сожалению, грузинское священство, как и политические деятели, не отходят от практики применения некорректной терминологии в отношении Республики Южная Осетия, именуя ее уничижительным термином «Цхинвальский регион»», — заявили в ведомстве.

Ранее Шио III, выступая на симпозиуме «Бог, Родина, человек», посвящённом 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в Грузии, обратился к жителям самопровозглашенных республик и заявил, что эти территории должны мирно жить вместе с Грузией, выразив надежду на восстановление «братского единства и любви».