«Крымский мост — исключительно мирный объект. Я дал прямое указание, и уже давно мы не используем Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для транспортировки боеприпасов. Мы даже не перевозили по мосту нефть и нефтепродукты. Это исключительно гражданский объект.

По его словам, после ударов по Крымскому мосту он больше не будет вести переговоры.

«Крымский мост мы восстановим, однако будут приняты гораздо более болезненные ответные меры», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в китайском городе Шэньчжэнь, подводя итоги встреч с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

Напомню, что в июне глава киевского режима объявил, что в течение 40 дней России будет нанесён непоправимый ущерб, будет разрушена наша энергетическая инфраструктура. Да, как я уже говорил, нам нанесли ущерб. 5 августа, как известно, истекли эти 40 дней, однако результат оказался далёк от ожидаемого.

Кроме того, они начали наносить удары по нашим танкерам в Чёрном море. В ответ мы, как всем хорошо известно, начали действовать зеркально. Однако наши ответные действия оказались гораздо болезненнее для киевского режима, чем попытки нанести ущерб нашей экономике.

Со всех сторон мы слышим: просим вас остановиться, давайте договоримся, либо установим режим тишины на море, либо не будем наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Я обсудил этот вопрос с коллегами из Совета безопасности и попросил всех ещё раз подумать, чтобы мы могли вернуться к его рассмотрению в надежде на то, что, возможно, удастся о чём-то договориться. Но после ударов по Крымскому мосту мы больше не будем вести переговоры. Мы ответим на эти удары, и я хочу, чтобы все это знали.

Думаю, наши ответные действия, как я уже сказал, будут гораздо болезненнее, чем то, что киевский режим сделал в отношении моста.

Сам мост мы, конечно, восстановим. Там ведь фактически два моста: автомобильный и железнодорожный. Автомобильный получил серьёзные повреждения, а железнодорожный, насколько я понимаю, уже восстановлен. С использованием современных технологий это не так уж сложно сделать.

Вопрос заключается в ответных действиях. Они последуют», — заявил Владимир Путин.