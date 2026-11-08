Взломавшие Росстат белорусские хакеры заявили, что нашли данные о гибели 390 000 российских солдат в Украине

К концу августа 2026 года на войне в Украине погибли по меньшей мере 393 881 российских военнослужащих. К такому выводу пришла белорусская хакерская группировка «Киберпартизаны» после изучения данных Росстата, полученных в результате взлома. При подсчете учитывались только те лица, у кого в причине смерти указаны военные действия или их последствия. Общие потери, учитывающие также раненых, инвалидов и пропавших без вести, по оценками группировки, могут быть в 3-5 раз больше.

Свой подсчет представили и хакеры из Silent Crow. Согласно этим данным, с февраля 2022 года на войне против Украины погибли 450 100 россиян. Группировка в своей методике учла также смерти с отметкой о теракте, 14 160 небоевых смертей военнослужащих и 13 671 смерть людей, зарегистрированных в России и умерших на оккупированных территориях или в Украине без указанной причины.

К этому числу добавили оценку возможных военных смертей среди актов без причины — от 3734 до 9118. Ее рассчитали по повышенной доле мужчин среди умерших на прифронтовых территориях. Имен в выгрузке, по словам хакеров, нет.