Взломавшие Росстат белорусские хакеры заявили, что нашли данные о гибели 390 000 российских солдат в Украине
К концу августа 2026 года на войне в Украине погибли по меньшей мере 393 881 российских военнослужащих. К такому выводу пришла белорусская хакерская группировка «Киберпартизаны» после изучения данных Росстата, полученных в результате взлома. При подсчете учитывались только те лица, у кого в причине смерти указаны военные действия или их последствия. Общие потери, учитывающие также раненых, инвалидов и пропавших без вести, по оценками группировки, могут быть в 3-5 раз больше.
Свой подсчет представили и хакеры из Silent Crow. Согласно этим данным, с февраля 2022 года на войне против Украины погибли 450 100 россиян. Группировка в своей методике учла также смерти с отметкой о теракте, 14 160 небоевых смертей военнослужащих и 13 671 смерть людей, зарегистрированных в России и умерших на оккупированных территориях или в Украине без указанной причины.
К этому числу добавили оценку возможных военных смертей среди актов без причины — от 3734 до 9118. Ее рассчитали по повышенной доле мужчин среди умерших на прифронтовых территориях. Имен в выгрузке, по словам хакеров, нет.
«Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной» на основе открытых данных установили личности 285 023 погибших российских военных к 30 октября. Самую многочисленную категорию составили добровольцы — 99 204 человека (35% от общего числа погибших). Далее идут контрактники (74 059 человек или 26%), заключенные, отправленные на фронт из колоний (27 732 человека или 10%), мобилизованные (20 901 человек или 7%).
По расчетам The Economist, на конец октября число погибших в Украине российских военных могло достичь 770 000, а их общие потери — 2,1 млн человек.
При этом октябрь завершился для российской армии новым рекордом по числу убитых и раненых бойцов: 54 000, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные европейских разведок. В среднем генералы Генштаба РФ, перед которыми Кремль ставит задачу во что бы то ни стало захватить Донбасс, теряли 12 000 человек в неделю, более 1700 в день и более 70 — в час. Несмотря на это, в октябре российская армия лишилась контроля примерно над 160 кв. км территории после утраты 80,8 кв км в сентябре, по оценкам американского Института изучения войны (ISW).
С начала года, за январь–октябрь, военные РФ захватили менее 1000 кв км Украины, что почти в 3,5 раза меньше достигнутого за тот же период в 2025-м, согласно данным OSINT-проекта DeepState.
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